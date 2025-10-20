Forcat izraelite hapin zjarr drejt qytetit libanez Kfarchouba

Televizioni Al Mayadeen raporton se forcat izraelite të vendosura në një bazë në Liban kanë hapur zjarr me armë automatike drejt qytetit Kfarchouba, pranë sektorit lindor të kufirit.
Sipas raportimeve, Izraeli ka shkelur çdo ditë armëpushimin me Libanin duke kryer sulme në pjesë të ndryshme të vendit. /mesazhi
