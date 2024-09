Fo’rcat iz’raelite i vunë flakën tregut të perimeve në mes të ba’stisjes në Jenin

Pamjet e shpërndara në internet tregojnë një treg perimesh në Jenin të djegur në mes të një operacioni të vazhdueshëm ushtarak izraelit në qytet që ka hyrë në ditën e tij të pestë.

Bastisja, më e madhja e parë në Bregun Perëndimor të pushtuar në dekada, ka shkatërruar rreth 70 për qind të infrastrukturës së qytetit dhe ka lënë palestinezët pa akses në ushqim, ujë, energji elektrike apo internet.

Israeli occupation forces deliberately set fire to the old vegetable market in Jenin. pic.twitter.com/yjhJ07PrKq

— Quds News Network (@QudsNen) August 31, 2024