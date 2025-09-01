Forcat izraelite kryejnë arrestime dhe bastisje të reja në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite kanë kryer bastisje të reja në qytete e fshatra të Bregut Perëndimor, duke arrestuar disa palestinezë.
Agjencia palestineze Wafa raporton se në Beit Fajjar, në jug të Betlehemit, u arrestua një 37-vjeçar dhe iu konfiskua automjeti.
Në Nablus, ushtarët izraelitë bastisën fshatin Sarra dhe qytetin Sebastia, ku përdorën municion luftarak dhe bomba zanore, por nuk pati të lënduar.
Ndërkohë, në qytetin Nilin të Ramallahut, një 25-vjeçar u arrestua gjatë një operacioni ushtarak. Bastisje u kryen gjithashtu në fshatin Nabi Saleh dhe në qytetet Silwad e al-Mazraa ash-Sharqiya. /mesazhi