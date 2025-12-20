Forcat izraelite kryejnë bastisje të re në Kuneitra të Sirisë, vendosin pikë kontrolli

Ushtria izraelite ka përsëritur shkeljet e sovranitetit të Sirisë sot, duke hyrë në fshatin Ain Ziwan në zonën rurale të provincës Kuneitra, në jugperëndim të vendit, dhe duke ngritur një pikë kontrolli, raportuan mediat shtetërore siriane, transmeton Anadolu.
Televizioni shtetëror Al-Ikhbariya njoftoi se trupat izraelite hynë në fshat me pesë automjete ushtarake dhe vendosën një pikë kontrolli të përkohshme në zonë.
Sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA), inkursioni ndodhi një ditë pasi dhjetëra sirianë mbajtën një protestë në qytetin al-Salam në provincën Kuneitra, për të denoncuar sulmet e vazhdueshme izraelite ndaj banorëve dhe pronës.
Pavarësisht se qeveria e Sirisë nuk përbën asnjë kërcënim të drejtpërdrejtë ushtarak për Izraelin, sulmet ajrore izraelite kanë goditur territorin sirian, duke vrarë civilë dhe duke shkatërruar objekte ushtarake, mjete, armë dhe municione që i përkasin ushtrisë siriane.
Damasku dhe Tel Avivi janë të angazhuar në negociata drejt një marrëveshjeje të mundshme sigurie, por Siria ka kushtëzuar çdo marrëveshje me rikthimin e gjendjes në terren ashtu siç ishte para 8 dhjetorit 2024.
Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit sirian që nga viti 1967. Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit më 8 dhjetor 2024, Izraeli shpalli kolapsin e Marrëveshjes së Demilitarizimit të vitit 1974 dhe ndërmori hapa për të pushtuar zonën tampon siriane.
Sirianët thonë se shkeljet e vazhdueshme izraelite po minojnë përpjekjet për rikthimin e stabilitetit dhe po pengojnë planet e qeverisë për të tërhequr investime me qëllim përmirësimin e kushteve ekonomike të vendit.