Forcat izraelite kryejnë disa bastisje të reja në Quneitra të Sirisë

Forcat e ushtrisë izraelite organizuan tre inkursione në fshatrat e provincës Quneitra në Sirinë jugore të martën, në një shkelje të re të sovranitetit të vendit arab, transmeton Anadolu.
Një patrullë me tre automjete kaloi nga hyrja e vendbanimit Bir Ajam drejt fshatrave Bariqa dhe Kudna në jug të Quneitras, tha Agjencia Arabe e Lajmeve Siriane (SANA).
Një forcë tjetër izraelite e përbërë nga 12 automjete ushtarake u zhvendos në fshatin Saida al-Hanout përmes pikës kalimtare Tal Abu Ghaithar, përpara se të lëvizte përgjatë rrugës për në fshatin Ruzaniyah dhe më tej në Sayda al-Golan, tha agjencia.
SANA tha se ushtarët izraelitë ngritën një bllokim rrugor në kryqëzimin perëndimor të Sayda al-Golan. Një forcë tjetër hyri shkurtimisht në fshat dhe kontrolloi një shtëpi përpara se të tërhiqej.
Sulmet ndodhën pavarësisht një njoftimi zyrtar se një raund i ri negociatash midis Damaskut dhe Tel Avivit kishte filluar nën ndërmjetësimin e SHBA-së, duke u përqendruar në ringjalljen e Marrëveshjes së Shkëputjes së vitit 1974.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi bastisjet e reja.
Forcat izraelite kanë kryer sulme pothuajse të përditshme në territorin sirian, veçanërisht në fshatrat e provincës Quneitra, duke ndaluar civilë, duke ngritur pika kontrolli, duke marrë në pyetje kalimtarët dhe duke shkatërruar tokë bujqësore.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli një marrëveshje të vitit 1974 me Sirinë.