Forcat izraelite kryejnë inkursione të reja në rajonin Quneitra të Sirisë

Forcat izraelite sot përparuan në fshatrat në rajonin Quneitra në jug të Sirisë, transmeton Anadolu.
Agjencia Siriane e Lajmeve SANA raportoi se ushtria izraelite vendosi tetë automjete ushtarake dhe tre tanke nga zona Tel al-Ahmar në perëndim drejt Ain al-Zaywan dhe Sweisa në jug të Quneitrës.
Forcat u përhapën nëpër Sweisa për rreth një orë përpara se të lëviznin drejt fshatit të vogël Dawayah ndërsa tanket hynë njëkohësisht në kodrën Abu Qubais, raportoi SANA.
Burimet lokale thanë se forcat izraelite qëndruan atje për pak kohë përpara se të tërhiqeshin, pa raportime për arrestime apo viktima. Më herët të enjten, forcat izraelite hynë në fshatin Saida al-Hanout në jug të Quneitrës dhe arrestuan tre të rinj për një kohë të shkurtër përpara se t’i lironin, shtoi SANA.
Inkursioni i fundit vjen disa ditë pasi ushtarët izraelitë larguan rreth 250 dhi nga territori sirian dhe i transportuan ato në ferma në vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, siç u raportua të enjten nga kanali privat Channel 7 i Izraelit.
Policia ushtarake e Izraelit vendosi masa disiplinore ndaj të përfshirëve, përfshirë shkarkimin e komandantit të ekipit, lëshimin e një qortimi zyrtar për komandantin e kompanisë dhe pezullimin e aktivitetit të njësisë për një periudhë të zgjatur, raportoi Channel 7, duke shtuar se një hetim është duke u zhvilluar.
Inkursioni i fundit ndodhi pavarësisht marrëveshjes së arritur më parë këtë muaj midis Sirisë dhe Izraelit për të krijuar një mekanizëm komunikimi të mbikëqyrur nga SHBA-të që synonte uljen e përshkallëzimit ushtarak dhe lehtësimin e koordinimit, sipas një deklarate trepalëshe të lëshuar pas bisedimeve në Paris.
Forcat izraelite kanë kryer inkursione pothuajse të përditshme në territorin sirian, veçanërisht në fshatrat e Quneitras, duke ndaluar civilë, duke ngritur pika kontrolli, duke marrë në pyetje kalimtarët dhe duke shkatërruar tokë bujqësore.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke kapur zonën e demilitarizuar tampon, veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.