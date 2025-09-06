Forcat izraelite nisin sulme të reja në qytetin e Gazës dhe në jug

Burime palestineze bëjnë të ditur se avionët izraelitë kanë kryer një sulm ajror në qendër të Khan Younis, në jug të Gazës.
Njëkohësisht, është raportuar zjarr artilerie në pjesët lindore të lagjes Sheikh Radwan, në veriperëndim të qytetit të Gazës, ndërsa bombardimet ndaj zonave të banuara vijojnë.
Sipas agjencisë Wafa, burime mjekësore në Rripin e Gazës kanë raportuar se 70 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite që prej mëngjesit të së premtes.
Sulmet ndodhin në kohën kur ushtria izraelite vazhdon ofensivën e saj në qytetin e Gazës, ku rreth një milion palestinezë mbeten të bllokuar. /mesazhi