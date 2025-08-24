Forcat izraelite pengojnë qasjen në zonat e bombarduara në Gaza

Drejtori i shërbimeve të urgjencës dhe ambulancave në Gaza, Fares Afaneh, ka dhënë një përditësim për Al Jazeera mbi vështirësitë me të cilat përballen ekipet e shpëtimit dhe banorët.
Ai tha se forcat izraelite ndalojnë automjetet e emergjencës të hyjnë në zonat e goditura për të shpëtuar civilët. Banorët e zhvendosur nuk dinë ku të shkojnë për shkak të mungesës së zonave të sigurta në Rripin e Gazës.
Gjithashtu, spitalet janë të dëmtuara dhe përballen me mungesa të rënda furnizimesh mjekësore dhe stafit. /mesazhi