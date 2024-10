Fo’rcat iz’raelite ‘qëllojnë’ brenda spitalit Kamal Adwan

Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se ushtarët izraelitë kanë hapur zjarr brenda spitalit të rrethuar Kamal Adwan në veri të Gazës.

“Forcat okupuese po kontrollojnë spitalin dhe po qëllojnë brenda departamenteve të ndryshme, duke rritur gjendjen e panikut dhe ankthit”, tha ministria.

Dy fëmijë vdiqën në njësinë e dëmtuar të kujdesit intensiv pasi gjeneratorët e saj pushuan së funksionuari dhe stacioni i oksigjenit u shënjestrua nga forcat izraelite, tha ajo.

Tre ambulanca dhe sistemi i prodhimit të energjisë elektrike me panel diellor u shkatërruan, duke “penguar operacionet e ndihmës dhe transportit”.

Footage from the Israeli forces’ siege of Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, along with testimony from the hospital’s director, Dr. Hossam Abu Safiya, and accounts from citizens detained during the blockade, reveals the severe hardships and human rights abuses endured by… pic.twitter.com/Z4HLAuXgBl

— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 25, 2024