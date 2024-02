Forcat izraelite qëllojnë palestinezët në pritje të ndihmave – VIDEO

Sot kishte pamje më shqetësuese të njerëzve në veri që prisnin që të lejoheshin kamionët humanitar, ndërkohë që viheshin nën zjarr nga forcat izraelite, duke i detyruar ata të vrapojnë dhe të mbulohen nga sulmet e tyre.

Dhe kjo absolutisht është përsëritur gjatë ditëve të fundit pasi këta njerëz kanë një nevojë të dëshpëruar për ushqim.

Mungesa e kamionëve humanitar i ka detyruar njerëzit të gjejnë alternativa ndaj ushqimit – duke përfshirë ushqimin e kafshëve, ndërkohë që vuajnë nga sëmundje të përhapura.

Në terren, Izraeli po intensifikon bombardimet e tij ndaj Gazës dhe po vendos më shumë kufizime në dërgimin e ndihmave në pjesët më të prekura të Rripit të Gazës.

Breaking | Israeli forces shot towards Gazans while they were waiting for the arrival of aid trucks on Beach Road west of Gaza. pic.twitter.com/39WC9UEQcA

— Quds News Network (@QudsNen) February 18, 2024