Forcat izraelite vrasin 2 palestinezë në një bastisje në Bregun Perëndimor të pushtuar

“Dy të rinj u dërguan me urgjencë në spital me plumba në gjoks”, tha drejtori i spitalit Jericho për Reuters të martën.

Ministria palestineze e shëndetësisë tha se 16-vjeçari Qusay al-Walaji dhe Mohammed Nujoom, 25 vjeç, u qëlluan në gjoks nga forcat izraelite “gjatë një sulmi në Jeriko në agim të sotëm” – bastisja e parë vdekjeprurëse në Jericho në disa muaj.

Banorët në zonë thanë se pati përleshje të armatosura me forcat izraelite, por nuk dihej nëse dy të vrarët ishin të përfshirë.

Bastisja zgjati më pak se një orë, shtuan banorët.

Dhuna në Bregun Perëndimor të pushtuar është përkeqësuar gjatë muajve të fundit mes bastisjeve izraelite në kampet e refugjatëve në territor, sulmeve vdekjeprurëse nga kolonët hebrenj në fshatrat palestineze dhe sulmeve palestineze në rrugët izraelite.

Agjencia franceze e lajmeve AFP raportoi se dy personat e vrarë në Jeriko e çojnë në 216 numrin e palestinezëve të vrarë nga forcat izraelite deri më tani këtë vit.

28 izraelitë, një ukrainas dhe një italian janë vrarë gjithashtu, sipas një raporti të AFP-së të përpiluar nga burime zyrtare nga të dyja palët.

Ushtria izraelite nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese të AFP-së për koment mbi vrasjet e fundit. /mesazhi

Palestinians take part in the funeral procession of Palestinian Mohammed Ribhi Nujoom, one of the two Palestinians who were shot and killed by Israeli occupation forces during a military raid into Aqabat Jabr refugee camp in Jericho at dawn today.

