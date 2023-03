Forcat izraelite vrasin katër palestinezë në sulmin e fundit në Jenin

Izraeli ka vrarë tani 83 palestinezë deri më tani këtë vit, ndërsa shton bastisjet në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Një sulm i ushtrisë izraelite ka vrarë të paktën katër palestinezë, duke përfshirë një adoleshent, në qytetin e pushtuar të Jeninit në Bregun Perëndimor, thonë zyrtarët palestinezë.

Bastisja e së enjtes – më e fundit që kur Izraeli intensifikoi operacione të tilla në Bregun Perëndimor vitin e kaluar – u krye nga forcat e fshehta izraelite “të cilat depërtuan në qendër të qytetit Jenin”, citoi agjencia shtetërore palestineze e lajmeve Wafa të thoshte Ministria e Shëndetësisë.

Bastisja erdhi një ditë pasi Autoriteti Palestinez kishte thënë se do të merrte pjesë në një takim sigurie me Izraelin në qytetin turistik Sharm El-Sheikh të Egjiptit në Detin e Kuq më 19 mars. Takimi do të përfshijë gjithashtu përfaqësues nga Egjipti, Jordania dhe Shtetet e Bashkuara . /mesazhi