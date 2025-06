Ford Fiesta mund të kthehet, por nuk do të jetë siç e mbani mend

Nuk kanë kaluar as dy vjet që kur Ford Fiesta u tërhoq në mënyrë të pazakonshme, megjithatë, mund të jetë duke bërë një rikthim.

Këtë herë, megjithatë, Fiesta mund të duket shumë ndryshe.

Në vend të një rikthimi tradicional me djegie të brendshme, versioni i ri mund të vijë si pjesë e bashkëpunimit në rritje të Ford me Volkswagen, një partneritet që ka prodhuar tashmë modele si Explorer dhe Capri bazuar në platformat e VW.

Kreu i shitjeve dhe marketingut të VW, Martin Sander, thotë se lidhja e prodhuesit të makinave me Ford për automjetet elektrike ka provuar tashmë të jetë “shumë, shumë, shumë e suksesshme” dhe është e hapur për të ndarë teknologjitë në një mënyrë të ngjashme në të ardhmen.

Sander më parë ka punuar në Ford në Evropë dhe, meqenëse Explorer elektrik dhe Capri përdorin të njëjtën platformë si VW ID.4 dhe ID.5, Ford mund të zhvillojë automjete të reja elektrike me të njëjtën arkitekturë MEB Entry si ID.1 dhe ID.2.

Vetë Ford nuk ka komentuar mbi mundësinë e ndërtimit të një hatchback elektrik të ri të nivelit fillestar, por Auto Express spekulon se një projekt i tillë është i imagjinueshëm.

Ford thotë se është “i sigurt në aftësinë e tij për të konkurruar në segmentet e duhura”, kështu që nëse sheh potencial me një makinë elektrike, mund të jetë e mençur ta ndjekë atë.

Duke parë shifrat, ID.2 mund të jetë një model pothuajse ideal për një Fiesta të re. Koncepti ID.2all është vetëm 18 mm më i gjatë se Fiesta që po largohet, dhe ndan të njëjtin plan me pesë dyer.

Për sa i përket madhësisë dhe qëllimit, është pothuajse një përputhje një me një.

Sigurisht, Ford do të duhej ta bindte VW që ta lejonte të përdorte bazat e tij, edhe pse një Fiesta e re ka të ngjarë të rrëmbente shitjet nga ID.2, si dhe nga Cupra Raval dhe Skoda Epiq të lidhura.

Përveç nëse VW mendon se do të marrë diçka nga marrëveshja, është e vështirë të kuptohet pse do të ishte i hapur për të. Duhet pranuar, nëse një Fiesta e re do të shitej në tregje ku ID.2 nuk do të shitet, kjo do të eliminonte kërcënimin e vjedhjes së shitjeve.

Ndërkohë, Ford nuk rri duarkryq. Një ekip brenda kompanisë thuhet se po punon në një automjet elektrik të ri me çmim të përballueshëm, i cili synon drejtpërdrejt rivalët në zhvillim si BYD.

Ky model i ardhshëm mund të fillojë nga rreth 25,000 dollarë dhe mund të ketë një paketë baterie litium-hekur-fosfat (LFP), e cila ofron avantazhe në kosto dhe qëndrueshmëri të përmirësuar krahasuar me bateritë tradicionale litium-jon.

Pavarësisht kthimit të Fiestës, Ford duket se po i monton në heshtje pjesët për një të ardhme më të përballueshme të automjeteve elektrike, dhe mund të mos kalojë shumë kohë para se të shohim se si duket në të vërtetë.