Ford Mustang GTD mposht Porsche 911 GT3 RS në pistën e testimit të Top Gear

Ndërkohë që mund të jetë makina me kuaj më e aftë për pistë ndonjëherë – dhe një nga makinat e pakta të prodhimit që ka bërë ndonjëherë xhiro në Nurburgring të Gjermanisë në më pak se shtatë minuta – Ford Mustang GTD përballet gjithashtu me konkurrencë të fortë në këtë drejtim.
Kjo listë përfshin Corvette ZR1 dhe ZR1X, të dyja të cilat arritën të mposhtin kohën e xhiros së GTD në Nurburgring dhe në një krahasim të kohëve të fundit në pistë, së bashku me Porsche 911 GT3 RS.
Megjithatë, në këtë provë më të fundit në pistë, Ford Mustang GTD arriti ta tejkalojë atë model të fundit, të prodhuar prej kohësh.
Kjo provë e re na vjen nga Top Gear, i cili kohët e fundit e përballi Ford Mustang GTD me Porsche 911 GT3 RS në pistën e vet të provës – dhe me pilotin e saj legjendar (dhe misterioz) të garave, “The Stig”, pas timonit.
Makina me logo kali sigurisht që ka një avantazh të madh nëpërmjet motorit të saj V8 5.2L me superkompresor, i cili prodhon 815 kuaj fuqi, krahasuar me motorin me gjashtë cilindra në linjë 4.0L me aspiratë natyrale të Porsche-s, i vlerësuar për të prodhuar 518 kuaj fuqi.
Ndërsa të dyja këto makina përdorin transmisione me ndërrim të shpejtë dhe konfigurime të suspensionit/aerodinamikës, GTD e çon peshoren në një peshë marramendëse krahasuar me 911 GT3 RS mjaft të hollë.
Kjo është të paktën një pjesë e arsyes pse Porsche arriti të përshkojë Nurburgring në 6:49.328 kundrejt kohës së GTD prej 6:52.072, megjithëse siç raportoi më parë Ford Authority, Mustang po merr disa përmirësime aerodinamike dhe të fuqisë përpara një përpjekjeje për ta thyer atë kohë në një moment në të ardhmen.
Pavarësisht kësaj, këto avantazhe nuk ishin të mjaftueshme për ta ndaluar Ford Mustang GTD të shënonte xhiron më të mirë në pistën e provës së Top Gear prej 1:13.7, duke e tejkaluar Porsche 911 GT3 RS dhe kohën e saj prej 1:14.8 me më shumë se një sekondë.
Është një qark më pak kompleks krahasuar me ‘Ring’, gjë që ka të ngjarë të jetë ajo që i ka ndihmuar GTD-së, por megjithatë një rezultat i dukshëm.