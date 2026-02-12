Ford premton 5 makina të reja nën 40 mijë dollarë deri në vitin 2030

Ford ka premtuar se deri në vitin 2030 do të lansojë pesë modele krejtësisht të reja me çmim nën 40 mijë dollarë (rreth 34 mijë euro), përfshirë edhe një kamionçinë elektrike të përmasave të mesme.
Sipas drejtuesve të kompanisë, modeli elektrik pickup pritet të dalë në treg në vitin 2027.
Automjetet e reja nuk do të jenë versione të thjeshtuara të modeleve ekzistuese, por emra dhe platforma të reja, që do të përfshijnë makina, SUV, furgonë dhe kamionë me teknologji të ndryshme energjie.
Ford synon gjithashtu ta bëjë më të përballueshme gamën aktuale përmes programeve për blerësit e rinj dhe fokusit te automjetet e certifikuara të përdorura.
Këto masa synojnë të mbajnë rreth 70% të klientëve të modeleve Edge dhe Escape.
Meqë Edge është ndërprerë dhe e ardhmja e Escape është e pasigurt, Ford po përgatit zëvendësime të reja për segmentin e makinave të përballueshme.
Detaje për katër modelet e tjera ende nuk janë bërë publike.