Ford shfaq Broncon e egër “pa çati dhe pa dyer” – model që megjithatë nuk do të hyjë në prodhim

Në ngjarjen prestigjioze Pebble Beach Concours d’Elegance, Ford befasoi publikun duke sjellë një koncept të veçantë – Bronco Roadster Concept.
Ky model pa çati është një kujtim për versionin e parë të Bronco-s të vitit 1966, U13 roadster.
Koncepti mban të njëjtën ngjyrë Wimbledon White, fenerë klasikë dhe detaje retro si mbishkrimi i kuq “Ford” në pjesën e pasme.
Në brendësi, dizajni i thjeshtë pasqyron origjinalin me panel të bardhë dhe sedilje me “përfundim argjendi”.
Përshtypje të veçantë lanë mbrojtëset e kuqe të pasme dhe mungesa e dyerve dhe “çatisë”.
Megjithatë, Ford ka konfirmuar se ky model nuk do të hyjë në prodhim, duke mbetur vetëm një ekspozim unik për fansat e Bronco-s.