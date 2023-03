Fordi synon të ndërtojë 500 mijë kamionçina elektrike në vit

Ford Motor Co planifikon të ndërtojë deri në 500,000 kamionçina elektrikë në vit në kompleksin e tij BlueOval City në ndërtim në Tenesin perëndimor, tha prodhuesi i automjeteve të premten.

BlueOval City do të mbledhë disa versione të gjeneratës së ardhshme të gjeneratës së ardhshme të kamionçinës elektrike të serisë F të Fordit, të cilin kompania e quan Project T3.

Fabrika e Stanton në verilindje të Memfisit është pjesë e planit të Fordit për të patur kapacitet global të prodhimit të veturave elektrike prej 2 milionë veturave në vit deri në fund të vitit 2026, raporton Reuters.

Ford tha se BlueOval City do të ketë një gjurmë të montimit të përgjithshëm që është 30 për qind më e vogël se ajo e një fabrike tradicionale montimi, me një kapacitet më të lartë prodhimi. Shumica e fabrikave aktuale të fabrikave janë projektuar për të ndërtuar 250,000-300,000 vetura në vit.

Tesla në fillim të këtij muaji tha se fabrikat e saj të ardhshme të veturave elektrike do të jenë deri në 40 për qind më të vogla se fabrikat tradicionale.

Kamionçina e Fordit Project T3, një pasues i F150 Lightning aktual, është duke u zhvilluar në një arkitekturë të re të dedikuar të kamionçinave elektrike.

Furnizuesit kanë thënë se platforma e re, e cila mban emërtimin e brendshëm TE1, do të mbështesë gjithashtu SUV-të elektrike me madhësi të plotë në vitin 2026 që mund të plotësojnë ose zëvendësojnë modelet aktuale të Ford Expedition dhe Lincoln Navigator.

Kompleksi BlueOval City prej 5.6 miliardë dollarësh, i cili po zhvillohet së bashku me partnerin korean SK On, do të ketë gjithashtu një impiant baterish të aftë për të prodhuar qeliza me vlerë rreth 40 gigavat për orë – furnizim të mjaftueshëm deri në gjysmë milioni EV në vit.