Fotoreporteri palestinez Motaz Azaiza takohet me kryetarin e Bashkisë së Parisit për të diskutuar për Gazën

Fotoreporteri palestinez Motaz Azaiza ka bërë të ditur se është takuar me kryetarin e Bashkisë së Parisit, Emmanuel Gregoire, për të diskutuar për Gazën, Palestinën dhe përvojat e tij në dokumentimin e jetës së palestinezëve, transmeton Anadolu.
Azaiza në një postim në platformën amerikane të mediave sociale Instagram tha se kishte pranuar ftesën e Gregoire për “një takim dhe një bisedë të hapur për Gazën, Palestinën dhe rrugëtimin tim si fotoreporter palestinez”.
Ai tha se diskutimet përfshinë jetën e përditshme në Gaza, historitë që qëndrojnë pas fotografive të tij dhe përgjegjësinë e përbashkët për të siguruar që zërat palestinezë të mos harrohen.
“Ajo që kishte më shumë rëndësi për mua ishte interesi i tij i sinqertë për të dëgjuar, solidariteti i tij dhe gatishmëria për të shqyrtuar mënyrat se si mund të bëhet më shumë për Gazën dhe popullin palestinez”, shkroi Azaiza.
Fotoreporteri tha se, pas vitesh të kaluara duke dokumentuar vuajtjet, qëndrueshmërinë dhe njerëzoren e popullit të tij, ishte domethënëse të shihte që biseda të tilla zhvilloheshin në mjedise ku mund të merren vendime dhe të ndërmerren veprime domethënëse.
“Kam besuar gjithmonë se fotografia është më shumë sesa kapja e një çasti. Ajo është një mënyrë për t’u dhënë njerëzve zë, për të ruajtur historitë e tyre dhe për t’i kujtuar botës njerëzoren që ndajmë të gjithë”, tha ai.
Azaiza shprehu shpresën se diskutimet do të sjellin rezultate konkrete.
“Shpresoj që biseda të tilla të shndërrohen në veprime reale që bëjnë ndryshimin në jetën e njerëzve”, tha ai.
“Historitë tona meritojnë të dëgjohen. Populli ynë meriton të jetojë në liri, dinjitet dhe paqe”.