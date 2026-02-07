Franca hap hetim paraprak ndaj ish-ministrit të Kulturës dhe vajzës së tij për lidhje të dyshuara me Epsteinin

Prokurorët financiarë francezë kanë hapur një hetim paraprak ndaj ish-ministrit të Kulturës, Jack Lang dhe vajzës së tij Caroline Lang për dyshime për “pastrim të rënduar të mashtrimit tatimor”, transmeton Anadolu.
Duke cituar një burim gjyqësor, gazeta Le Parisien njoftoi se Zyra Kombëtare e Prokurorisë Financiare (PNF) e nisi hetimin pas zbulimeve mbi korrespondencën dhe lidhjet financiare mes tyre dhe financuesit amerikan të dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein.
Sipas një hetimi të publikuar më herët këtë javë nga Mediapart dhe të cituar nga Le Parisien, Caroline Lang në vitin 2016 bashkëthemeloi kompaninë Prytanee LLC me Epsteinin. Kompania ishte e regjistruar në Ishujt e Virgjër të SHBA-së.
Ajo gjithashtu përmendet në një testament financiar të nënshkruar nga Epstein dy ditë para vdekjes së tij, në të cilin i premtoheshin 5 milionë dollarë, një shumë për të cilën ajo thotë se nuk kishte dijeni.
“PNF-ja po hap një hetim paraprak ndaj Jack Lang dhe Caroline Lang për akuza të pastrimit të rënduar të mashtrimit tatimor, pas artikullit të Mediapart-it”, i tha një burim gjyqësor gazetës Le Parisien.
Pas këtyre zbulimeve, Caroline Lang dha dorëheqjen të hënën nga posti i saj si delegate e përgjithshme e Unionit të Prodhimit të Pavarur (SPI).
“Nuk dëshiroj në asnjë mënyrë që kjo situatë të dobësojë apo dëmtojë sindikatën”, tha ajo, duke shtuar se nuk ka marrë “asnjë shpërblim apo përfitim” nga fondi i krijuar me Epsteinin.