Franca shpall alarm portokalli në 15 departamente në prag të stuhisë Austen

Franca ka shpallur alarmin portokalli në 15 departamente në rajonet perëndimore dhe veriore të vendit, në prag të stuhisë Austen, me erëra që pritet të arrijnë shpejtësinë deri në 140 kilometra në orë, transmeton Anadolu.
Agjencia franceze e motit Meteo-France paralajmëroi për një stuhi të fuqishme që pritet të godasë veçanërisht bregdetin e Atlantikut.
Departamentet Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Yvelines, Finistere dhe Val-d’Oise janë ndër zonat për të cilat është shpallur alarmi.
Erërat e forta pritet të përhapen drejt zonave të brendshme gjatë fundjavës, duke prekur edhe rajonin Ile-de-France, ku ndodhet Parisi.
Stuhia pritet të sjellë gjithashtu reshje të dendura shiu, veçanërisht në Brittany dhe Normandy.