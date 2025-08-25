Franca thërret ambasadorin amerikan pas debatit për “antisemitizëm”

Ministria e Jashtme e Francës ka njoftuar se do të thërrasë ambasadorin e SHBA-së të hënën, pasi ai kritikoi qeverinë franceze për mungesë veprimesh ndaj antisemitizmit.
Një letër e ambasadorit Charles Kushner, e datës 25 gusht dhe e publikuar nga mediat të dielën, përsëriste kritikat e Izraelit ndaj Francës.
“Shkruaj nga shqetësimi i thellë për rritjen dramatike të antisemitizmit në Francë dhe mungesën e veprimeve të mjaftueshme nga qeveria juaj…”, thuhej në letër.
"Franca i hedh poshtë me vendosmëri këto akuza. Deklaratat e ambasadorit janë të papranueshme."