Francë, qindra zjarrfikës protestojnë për kushte pune

Mbi 600 zjarrfikës protestuan në qytetin verior francez, Lille, për të denoncuar mungesën e stafit dhe të burimeve dhe kushtet e dobëta të punës, raporton Anadolu.

Gjatë demonstratës, zjarrfikësit bllokuan unazën e qytetit përpara se të marshonin drejt godinës së Shërbimit të Departamentit të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit (SDIS), ku ndezën një zjarr të madh si pjesë e protestës.

Tensionet u rritën në vendngjarje pasi policia ndërhyri për të siguruar zonën, ndërkohë që zjarrfikësit vazhduan të shprehin kërkesat e tyre për rritjen e nivelit të stafit dhe përmirësimin e kushteve të punës.

