Francë, rreth 200 persona u arrestuan në protestat kundër politikave të Macronit

Raportohet se rreth 200 persona janë arrestuar në të gjithë Francën, në protestat e mbajtura kundër politikave socio-ekonomike të qeverisë së Presidentit Emmanuel Macron, transmeton Anadolu
Për muaj të tërë, protestat janë shënuar në të gjithë Francën pas thirrjeve të bëra në platformat e mediave sociale nën sloganin “Blloko gjithçka”.
“Ka pasur gati 200 arrestime”, njoftoi Ministri i Brendshëm në largim, Bruno Retailleau.
Rreth 132 nga arrestimet thuhet se u kryen në të gjithë Parisin, ndërsa po zhvillohen rreth 50 veprime zhbllokimi.
“Mobilizimi nuk është një mobilizim qytetar. Është rrëmbyer, konfiskuar dhe kapur nga lëvizjet e ekstremit të majtë dhe ultra të majtë”, u tha Retailleau gazetarëve.
Rreth 3.000 persona thuhet se janë të pranishëm në protesta të ndryshme në të gjithë vendin, me të paktën 80 protesta dhe 16 bllokime.
Qytete të mëdha si Rennes, Nantes, Grenoble, Lyon, Lille, Caen dhe Toulouse janë pjesë e shumicës së demonstratave.
Në Marsejë, disa qindra protestues dhe në Lyon deri në 300 demonstrues u mblodhën, duke rrëzuar koshat e plehrave dhe duke bllokuar trafikun gjatë orëve të para të lëvizjes.
Në Paris, pranë stacionit hekurudhor Gard du Nord, tensionet u rritën ndërsa protestuesit u përballën drejtpërdrejt me policinë.
Mobilizimi ka arritur edhe në disa shkolla të mesme në Paris të cilat janë bllokuar.
Më shumë se 100.000 njerëz pritet të marrin pjesë të mërkurën në lëvizjen “Blloko gjithçka” të Francës.
Protesta bazë që filloi në mediat sociale u bëri thirrje qytetarëve të “Bllokojnë gjithçka” më 10 shtator me qëllim që ta ndalin vendin në kundërshtim me planin kombëtar të buxhetit të kryeministrit në largim Francois Bayrou.
Duke fituar vrull me mbështetjen e partisë së ekstremit të majtë France Unbowed (LFI), lëvizja filloi me një grup të vogël online “Les Essentiels”, duke thënë: “Më 10 shtator, ne ndalojmë gjithçka, jo për të ikur, për të thënë jo”.
Ndërkohë, organizatat sindikale franceze gjithashtu bënë thirrje për një ditë mobilizimi në të gjithë vendin më 18 shtator për të protestuar kundër propozimeve të buxhetit të Bayrou.
Franca po përballet me tensione politike në rritje pasi Bayrou humbi një votëbesim në Asamblenë Kombëtare të hënën.
Bayrou, i cili zbuloi një kuadër buxhetor për vitin 2026 në korrik, po kërkonte mbështetje për një plan për të kursyer gati 44 miliardë euro (51 miliardë dollarë) si pjesë e përpjekjeve për të ulur borxhin publik në rritje të Francës, i cili tani është 113 për qind e PBB-së së saj.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, emëroi ministrin e Forcave të Armatosura, Sebastien Lecornu, si kryeministrin e ri të vendit të martën. Ai është ngarkuar me detyrën e mbajtjes së konsultimeve me partitë politike përpara se të formojë qeverinë e tij.
Franca ka një nga deficitet më të mëdha buxhetore të BE-së me 5,8 për qind.
Negociatat për buxhetin kanë qenë një burim i madh tensioni në politikën franceze.
Dështimi për të arritur një marrëveshje mbi buxhetin e vitit 2025 vitin e kaluar çoi në rrëzimin e qeverisë Michel Barnier në dhjetor, pasi partitë e krahut të majtë dhe të ekstremit të djathtë u bashkuan pas një mocioni mosbesimi.