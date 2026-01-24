“Free Gaza”, marketi i parë i bojkotit në Stamboll

Si pjesë e lëvizjes së bojkotit të nisur kundër markave të identifikuara si mbështetëse të Izraelit, tregu i parë i bojkotit në Stamboll, “Free Gaza”, i cili nuk shet asnjë produkt të lidhur me sionizmin, ka hapur dyert e tij.
Naile Aktas, menaxherja e marketit, “Free Gaza”, e cila u hap muajin e kaluar në lagjen Beylikduzu në Stamboll foli për Anadolu rreth procesit të themelimit të tregut dhe interesit që ka marrë.
Aktas deklaroi se tregu u hap në një kohë kur rëndësia e të qenit lokal dhe kombëtar kuptohet më mirë. “Tregu i Gazës së Lirë doli si një ide që na kujtoi edhe një herë rëndësinë e të qenit plotësisht lokal dhe kombëtar në një kohë kur po mendonim se çfarë mund të bënim gjatë periudhës kur filloi shtypja, thamë: ‘Të paktën le të mos blejmë produktet e tyre, le të ulim shpenzimet e tyre'”, tha ajo.
Aktas theksoi se ata kryesisht magazinojnë produkte lokale në raftet e tregut të tyre, duke e theksuar këtë si një qëndrim të vetëdijshëm.
“Produktet lokale nënkuptojnë kapitalin e vetë popullit, kapital që u kthehet njerëzve dhe i fuqizon ata. Prandaj, është një nga vlerat më të rëndësishme për ne që produktet lokale të zënë hapësirën kryesore të rafteve në treg. Sepse e dimë që kjo është një forcë dhe i kushtojmë shumë rëndësi. Sigurisht, ne mund të magazinojmë produkte që nuk janë lokale, për shembull, produkte italiane, por që definitivisht nuk e mbështesin sionizmin. Ne nuk kemi një strukturë që mbështet sionizmin. Megjithatë, ne gjithashtu i japim përparësi produkteve lokale”, tha ajo.
Aktas gjithashtu theksoi se disa marka kanë përfituar nga situata duke rritur çmimet gjatë procesit të bojkotit dhe tha se publiku ka zhvilluar refleksin e vet të bojkotit kundër kësaj situate.
– “Bojkoti është arma më e fortë e një muslimani”
Naile Aktas theksoi se ata zgjodhën posaçërisht një emër në anglisht për tregun dhe deklaroi se qëllimet e tyre nuk kufizohen vetëm në Turqi.
Duke thënë se “Free Gaza” mbart një thirrje globale për ndërgjegjësim, ajo deklaroi: “Tani për tani ne jemi vetëm një pikë, por aspirojmë të bëhemi një oqean i gjerë. Ëndrrat tona janë vërtet të mëdha. Qëllimi ynë në hapjen e dyqaneve ‘Free Gaza’ në të gjithë Turqinë, dhe jo vetëm në Turqi, është të jemi në gjendje të përcjellim mesazhin e Gazës së Lirë në të gjithë botën në një gjuhë që të gjithë mund ta kuptojnë. Sepse ndërgjegjësimi për bojkotin është shumë i fortë globalisht. Ne duam ta çojmë këtë në nivelin më të lartë dhe të kemi dyqane të ‘Free Gaza’ të hapura në të gjithë botën”.