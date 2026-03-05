Frika në palcë nga lufta: si po ia mbathin super të pasurit e Dubait me avionë privatë

Duke paguar qindra mijëra dollarë për të shpëtuar kokën nga raketat iraniane
“Është koha për t’u larguar”: Super të pasurit e Dubait po përpiqen me të gjitha mjetet të largohen nga kjo parajsë fiskale kozmopolite dhe e shndritshme, duke paguar qindra mijëra dollarë në disa raste për t’iu larguar luftës rajonale që po vazhdon.
Midis shkretëtirës dhe detit, qyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe ka tërhequr prej kohësh milionerë, të cilët tërhiqen nga sistemi i tij i favorshëm tatimor, siguria dhe politikat që janë pozitive për biznesin dhe tregtinë.
Por kur raketat dhe dronët iranianë u shfaqën mbi rrokaqiej të shtunën, disa paguan shuma astronomike për të siguruar një rrugë shpëtimi, me hapësirën ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe pjesërisht të mbyllur dhe fluturimet komerciale që operonin me një ritëm të ulët.
“Kur pamë zjarrin, thamë, ‘Në rregull, është koha për t’u larguar’”, thotë Evrim, një shtetase turke, duke iu referuar zjarrit që shpërtheu në një hotel luksoz pranë shtëpisë së saj në arkipelagun e famshëm Palm të ishujve të krijuar nga njeriu, pasi ranë mbeturinat e raketave.
Evrim, bashkëshorti i saj dhe dy fëmijët e tyre të vegjël paguan 200,000 dollarë për të fluturuar nga sulltanati fqinj i Omanit në Gjenevë, ku planifikojnë të vendosen ndërsa presin që lufta të mbarojë.
Familja nuk donte të priste, duke pasur frikë nga një përshkallëzim i konfliktit kudo nëse Arabia Saudite, e cila kontrollon pjesën më të madhe të hapësirës ajrore të rajonit, përfshihej në luftë.
Për të arritur në Muskat, ata udhëtuan gjashtë orë me makinë nëpër shkretëtirë. “Ishim shumë nervozë,” i tha ajo AFP-së. “Kryesisht për shkak të fëmijëve, kur dëgjuan zhurmën (e kapjes së raketave), u frikësuan.”
Aeroplanë privatë
Emiratet, të cilat janë shënjestruar nga më shumë se 800 dronë dhe 200 raketa, duke vrarë tre persona, sipas autoriteteve, po përballen me goditjet kryesore të sulmeve iraniane në Gjirin Persik në hakmarrje për fushatën ushtarake izraelito-amerikane.
Aeroportet dhe objektet e naftës, zemra e ekonomisë së saj, janë ndër objektivat që janë goditur.
Disa qeveri të huaja, përfshirë ato të Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë, po dërgojnë aeroplanë në Oman për të evakuuar qytetarët e tyre, ndërsa një numër i vogël fluturimesh komerciale nisen nga aeroportet e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Megjithatë, më të pasurit po gjejnë alternativa. Glenn Phillips, menaxher i marrëdhënieve me publikun për Air Charter Service, një kompani që ofron shërbime me avionë privatë në të gjithë botën, thotë se “kërkesa është rritur qartë”.
“Ne kemi organizuar tashmë një numër fluturimesh evakuimi dhe janë planifikuar të tjera (…), veçanërisht nga Muskat,” i tha ai AFP-së.
Rruga për në Oman është më e popullarizuara, shton Phillips, por mbingarkesa në kufi do të thotë pritje prej tre ose katër orësh.
Sipas tij, çmimet janë rritur ndjeshëm për shkak të mungesës së avionëve, me shumë të bllokuar. Dhe kompanitë e avionëve privatë gjithashtu hezitojnë të fluturojnë për shkak të shqetësimeve të sigurisë.
Ndërkohë, kërkesa për automjete private për të dalë nga Emiratet është rritur ndjeshëm, thotë Mike de Souza, menaxher i operacioneve për Indus Chauffeur në Dubai, i cili vëren se klientët e tij janë kryesisht perëndimorë të pasur.
Shumë prej tyre po shkojnë në Arabinë Saudite, ku aeroportet janë ende të hapura, edhe nëse marrja e vizave për të hyrë në mbretëri mund të jetë një sfidë. Për ata me të ardhura më të ulëta, ikja është e vështirë.
Një emigrant britanik, i cili nuk donte të identifikohej, i tha AFP-së se e kishte të vështirë të gjente një fluturim komercial nga Muscat për veten e tij, gruan e tij shtatzënë dhe djalin e tyre trevjeçar.
“Çmimet janë jashtëzakonisht të larta dhe vendet shiten shpejt kur përpiqesh të rezervosh,” shpjegoi ai.
Ai më në fund arriti të gjente një fluturim për në Hyderabad, Indi, nga ku do të fluturojnë për në Tajlandë.
“Edhe pse djali im nuk e kupton se çfarë po ndodh, kjo po e shqetëson qartë dhe gruaja ime është gjithashtu e stresuar. Ne e duam shumë Dubain, e konsiderojmë atë shtëpi,” thotë ai.
“Planifikojmë të kthehemi këtu sapo të lindë fëmija ynë dhe situata të qetësohet,” vazhdon ai. Pa e ditur se kur. /tesheshi