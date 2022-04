“Frontex ka marrë pjesë në kthimet prapa të emigrantëve të parregullt në Egje” – VIDEO

Sipas një hulumtimi të përbashkët nga “Lighthouse Reports”, “Der Spiegel”, “SRF Rundschau”, “Republik” dhe “Le Monde”, në bazën e të dhënave të Frontex-it ndodhen të dhëna për zmbrapsjen e qindra emigrantëve të parregullt në Egje.

Thuhet se agjencia në periudhën mars 2020 – shtator 2021 ka marrë rol në zmbrapsjen e 975 refugjatëve në det, përfshirë në mesin e tyre gra e fëmijë dhe se këto raste në bazën e të dhënave të Frontex-it të emërtuar si “Jora” janë etiketuar si “parandalimi i largimit” nga pikat e daljes.

Në këtë kuptim, zmbrapsjet e kryera nga elementët e Rojës bregdetare greke, janë përcaktuar nga autoritetet e BE-së si “Rikthimi i emigrantëve të parregullt në pikat e tyre të daljes duke ndaluar në det nga autoritetet e vendeve jashtë BE-së”.

Sipas regjistrime në bazën e të dhënave në fjalë, refugjatët në 22 raste të ndryshme janë braktisur në det duke u hipur nëpër gomone pas ndalimit nga forcat e sigurisë së Rojës bregdetare greke.

– Emigrantët e braktisur në det nga Greqia

Në një ngjarje të përjetuar më 28 maj 2021, rreth 50 emigrantë të parregullt që mbërritën në ishullin Lesbos thuhet se raportuan vendndodhjen e tyre në organizatën e shoqërisë civile norvegjeze “Egean Boat Report” dhe dërguan disa mesazhe në Whatsapp, ku disa prej personave të grupit që bëri këtë njoftim u tërhoq vëmendja se u gjetën më pas në det nga forcat e Rojës bregdetare turke. Edhe ky rast në regjistrimet e Frontex-it është paraqitur si “parandalim i largimit”.

Deputetja holandeze në Parlamentin Evropian, Tineke Strik i ka bërë thirrje Frontex-it që të ndalë operacionet e tij në Greqi ndërkohë që Frontex-i dhe autoritetet e Greqisë refuzojnë pretendimet në fjalë.

Revista gjermane “Der Spiegel” në lajmin e saj të publikuar në tetor 2020, kishte pretenduar se Frontex-i ka mbështetur Greqinë në zmbrapsjen e emigrantëve të parregullt në det të hapur, se ka vepruar në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe se ka shtyrë prapa në kufijtë e Turqisë gomonet e refugjatëve që duhet të shpëtohen.

Është mbrojtur ideja se drejtori i Frontex-it, Fabrice Leggeri ka fshirë provat në një ngjarje ku Greqia zmbraps emigrantët e parregullt në Detin Egje.

Zyra Evropiane për Luftën kundër Mashtrimit (OLAF) ka filluar një hetim kundër Frontex-it për akuza të tilla si zmbrapsja e emigrantëve në Egje dhe ngacmim dhe shpërdorim të detyrës. /aa

1/ Europe’s border agency Frontex denies involvement in pushbacks but their own database shows the exact opposite. By analysing @Frontex data @LHReports can reveal how illegal push backs are registered and concealed pic.twitter.com/vS2Y6f1MKu

— Lighthouse Reports (@LHreports) April 27, 2022