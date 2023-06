Fundoset varka me emigrantë, 35 persona të vdekur

Të paktën 35 persona u mbyten në një varkë që po shkonte për në ishullin spanjoll të Gran Canaria, tha të mërkurën OJQ Walking Borders.

Një burim në shërbimin e shpëtimit detar të Spanjës i tha Reuters se një fëmijë ishte në mesin e të vdekurve dhe se 24 persona ishin shpëtuar nga anija e fundosur.

Operacioni i shpëtimit u zhvillua nën drejtimin e autoriteteve marokene rreth 88 milje në juglindje të Gran Canaria.

Walking Borders dhe një OJQ tjetër, Alarm Phone, fillimisht raportuan se varka mbante 59 persona.

Spain’s coast guards intercepted 63 migrants at sea, south-east of the Spanish island of Gran Canaria in the Atlantic Ocean. At the port, the migrants were attended by Red Cross personnel pic.twitter.com/RbeICxGfjq

— Reuters (@Reuters) June 21, 2023