Fundoset varka me emigrantë pranë Tunizisë, katër të vdekur dhe 23 të zhdukur

Autoritetet tuniziane gjetën trupat e katër emigrantëve në brigjet e vendit të shtunën, tha garda kombëtare. Garda Kombëtare vuri në dukje se Roja Bregdetare shpëtoi gjithsej 52 emigrantë në operacione të tjera.

Sipas informacioneve, nëntë trafikantë u arrestuan dhe iu sekuestruan varkat. Të paktën 23 persona u zhdukën pasi u nisën me varkë për në Itali, tha më herët dje autoriteti portual tunizian, duke specifikuar se ishin shtetas tunizianë.

Tunizia, qeveria e së cilës thotë se vendi po përballet me një krizë emigrantësh, ka zëvendësuar Libinë si porta kryesore për njerëzit që ikin nga shtetet afrikane dhe të Lindjes së Mesme të shkatërruara nga lufta ose varfëria, me shpresën se si do të gjejnë një jetë më të mirë në Europë. /abcnews