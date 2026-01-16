Furra e bukës në Gaza e dëmtuar nga gjenocidi izraelit rihapet me burime të kufizuara

Palestinezët që përpiqen të mbijetojnë nën bllokadën çnjerëzore të Izraelit ndaj Rripit të Gazës po përballen me sulme të vazhdueshme ndërsa përpiqen gjithashtu të sigurojnë nevojat themelore, raporton Anadolu.
Në kampin e refugjatëve “Nuseirat” në Gazën qendrore, furra e bukës “Yaseen” është rihapur pjesërisht pasi restauroi një pjesë të objektit të saj, e cila u dëmtua rëndë nga sulmet izraelite. Duke vepruar me burime të kufizuara, furra e bukës ka rinisur prodhimin në një përpjekje për të siguruar bukë për banorët vendas.
Pavarësisht ndërprerjeve të rënda të energjisë elektrike dhe mungesës së karburantit, furra e bukës ka rinisur operacionet për të ndihmuar në lehtësimin e aksesit në furnizimet kryesore ushqimore në zonë.
Pronari i furrës së bukës, Mohammed Yaseen tha se ata u përballën me shkatërrime të përhapura kur u kthyen në vend në fillim të vitit 2024.
“Kur u kthyem, gjithçka ishte shkatërruar plotësisht. Ne filluam nga e para, pastruam vendin dhe u përpoqëm të rifillonim prodhimin duke zëvendësuar makinat e dëmtuara dhe duke riparuar atë që mundëm”, tha Yaseen.
Ai tha se ndikimi i sulmeve ka ulur ndjeshëm kapacitetin e furrës së bukës.
“Më parë, ne vepronim në një hapësirë prej rreth 1.500 metrash katrorë. Tani mund të përdorim vetëm 300 deri në 400 metra katrorë. Pjesa tjetër e ndërtesës është në rrezik shembjeje, kështu që vetëm 10 përqind e saj është e përdorshme”, tha ai.
Yasin tha se mungesa e karburantit mbetet sfida më e madhe, me kostot e prodhimit që rriten ndjeshëm. Pavarësisht humbjeve dhe vështirësive, ai tha se vendimi për rihapje u nxit nga nevojat e komunitetit.
“Njerëzit vazhdonin të pyesnin se kur do të rihapej furra e bukës ‘Yaseen’. Ne donim të rikthenim atë bukë të njohur dhe të dërgonim mesazhin se ende jemi këtu, ende në këmbë. Ne do të vazhdojmë të rezistojmë dhe të durojmë pavarësisht të gjitha vështirësive”, tha ai.
Banorja e Gazës, Umm Nasser tha se kishte raste kur mielli ishte ushqimi i vetëm në dispozicion.