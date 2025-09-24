G7, mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën dhe thirrje për armëpushim në Gaza

Ministrat e Jashtëm të Grupit G7 premtuan se do të shtojnë mbështetjen për Ukrainën, kërkuan ndihmë urgjente humanitare dhe armëpushim në Rripin e Gazës dhe mbështetën krijimin e një misioni të ri ndërkombëtar sigurie në Haiti, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas takimit në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, ministrat e Jashtëm të Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar, SHBA-së dhe shefja e politikës së jashtme të BE-së shprehën shqetësim për shkeljet “e papranueshme” të hapësirës ajrore ruse në Estoni, Poloni dhe Rumani.
Ata paralajmëruan se veprime të tilla rrezikojnë të dëmtojnë sigurinë ndërkombëtare.
Ata riafirmuan angazhimin e tyre për “paqe të qëndrueshme dhe një Ukrainë të fortë, të pavarur, sovrane dhe të begatë”, duke premtuar se do të vazhdojnë të punojnë me SHBA-në për t’i siguruar Kievit “garanci të forta dhe të besueshme sigurie”.
Ministrat thanë se po diskutojnë për masa të mëtejshme ekonomike kundër Rusisë, përfshirë veprimet kundër vendeve të treta që mundësuan këtë dhe mirëpritën bisedimet e vazhdueshme mbi përdorimin e aseteve sovrane të ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën.
Lidhur me situatën në Lindjen e Mesme, G7 theksoi “urgjencën e lehtësimit të vuajtjeve të mëdha të civilëve në Rripin e Gazës përmes një fluksi ndihme humanitare” dhe sigurimin e lirimit të të gjithë pengjeve.
Ata përsëritën thirrjet për armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit.
“Hamasi nuk mund të ketë asnjë rol në të ardhmen e Gazës dhe nuk duhet të jetë kurrë më kërcënim për Izraelin”, thanë ministrat, duke shtuar se janë të gatshëm të punojnë me partnerët arabë mbi propozimet për rindërtimin e Rripit të Gazës dhe një paqe të qëndrueshme bazuar në një zgjidhje me dy shtete.