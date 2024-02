Gantz kërcënon të pushtojë Rafahun deri në Ramazan ‘nëse pengjet nuk lirohen’

Ministri i Kabinetit të Luftës i Izraelit Benny Gantz kërcënoi të dielën se do të pushtonte qytetin Rafah gjatë muajit të Ramazanit nëse pengjet e mbajtura nga Hamasi nuk lirohen.

Nëse pengjet e mbajtura në Gaza nuk lirohen brenda disa javëve të ardhshme, Izraeli do të zgjerojë ofensivën e tij në Gazën jugore dhe do të shtyjë atë deri në qytetin Rafah në kufirin me Egjiptin, paralajmëroi të dielën anëtari i kabinetit të luftës Benny Gantz.

“Bota duhet ta dijë dhe udhëheqësit e Hamasit duhet ta dinë – nëse deri në Ramazan pengjet tanë nuk janë në shtëpi, luftimet do të vazhdojnë kudo, duke përfshirë zonën e Rafahut”, tha Gantz.

Muaji i shenjtë i Ramazanit këtë vit fillon më 10 mars. /mesazhi