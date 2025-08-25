Gantz kundërpërgjigjet pas refuzimit nga e djathta ekstreme në Izrael

Lideri i aleancës “Blue and White–National Unity”, Benny Gantz, iu drejtua me një postim në X ministrit të Financave, Bezalel Smotrich, pasi e djathta ekstreme refuzoi ofertën e tij për t’iu bashkuar qeverisë së Benjamin Netanyahut me qëllim arritjen e një marrëveshjeje për kthimin e pengjeve nga Gaza.
“Është koha të pranoni të vërtetën – keni dështuar në misionin për të shkatërruar Hamasin,” shkroi Gantz. “Ekstremizmi juaj është përplasur me realitetin.”
Ai theksoi se qeveria duhet të “veprojë për të kthyer pengjet” dhe të përfshijë në ushtri të gjithë qytetarët, përfshirë hebrenjtë ultra-ortodoksë, që deri tani kanë qenë të përjashtuar nga shërbimi ushtarak.
Zyra e Kryeministrit njoftoi më herët se Netanyahu nuk ka ndërmend të prishë aleancën e tij aktuale për t’u bashkuar me Gantzin.
Edhe Gadi Eisenkot, ish-partner politik i Gantzit, hodhi poshtë idenë e një qeverie uniteti kombëtar, duke deklaruar se Netanyahu duhet të marrë një “vendim të vështirë, por të domosdoshëm” për çështjen e Gazës. /mesazhi