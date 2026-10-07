Gashi uron presidenten e re të Kosovës: Marrëdhëniet vëllazërore dhe bashkëpunimi mes dy vendeve do të thellohen

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj në postin e Presidentes së Republikës së Kosovës, transmeton Anadolu.
Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Gashi theksoi se dita e sotme për Kosovën hap një kapitull të ri dhe shënon një moment të rëndësishëm institucional për konsolidimin dhe forcimin e institucioneve, për stabilitetin dhe avancimin e perspektivës europiane të vendit.
“Me përvojën e saj të gjatë akademike, institucionale dhe publike, besoj fuqishëm se Presidentja Shiroka Pula do të kontribuojë në forcimin e pozitës së shtetit në skenën ndërkombëtare, si dhe në kultivimin e unitetit, dialogut dhe bashkëpunimit në Kosovë”, theksoi Gashi.
Gashi i uroi mandat të suksesshëm dhe shprehu bindjen se marrëdhëniet e mira vëllazërore dhe bashkëpunimi ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës do të vazhdojnë të thellohen.