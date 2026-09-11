Gati gjysma e specieve të shpendëve shtegtarë në botë janë në rënie

Gati gjysma e specieve të shpendëve shtegtarë në botë po përjetojnë rënie të popullsisë ndërsa një në nëntë specie kërcënohet nga zhdukja, sipas një vlerësimi global të publikuar sot, transmeton Anadolu.
Raporti “Gjendja e Shpendëve të Botës 2026” i “BirdLife International” zbuloi se 45 për qind e 1.843 specieve shtegtare të vlerësuara kanë pasur rënie të popullsisë në nivel global. Tridhjetë për qind konsiderohen të qëndrueshme, 14 për qind janë në rritje ndërsa tendencat për 11 për qind të mbetur nuk dihen.
Edicioni i gjashtë i raportit, i cili fokusohet te speciet shtegtare dhe rrugët që ato ndjekin, kombinon të dhënat e “BirdLife” me gjetjet e kërkimeve më të gjera shkencore.
Ai identifikoi 200 specie shtegtare ose 11 për qind si të kërcënuara nga zhdukja. Prej tyre, 32 u klasifikuan si në rrezik kritik, 57 si të rrezikuara dhe 111 si të cenueshme.
Të paktën 111 specie të tjera u renditën si gati të kërcënuara, çka do të thotë se rreth 17 për qind e të gjithë shpendëve shtegtarë konsiderohen në një gjendje që kërkon shqetësim të konsiderueshëm për ruajtjen e tyre.
Raporti gjeti rënie veçanërisht të mëdha te shpendët që varen nga ligatinat detare dhe bregdetare. Rreth 54 për qind e specieve të shpendëve shtegtarë bregdetarë dhe 49 për qind e shpendëve shtegtarë detarë janë në rënie, po ashtu edhe 47 për qind deri në 51 për qind e specieve të lidhura me habitatet detare, pyjet dhe ligatinat bregdetare.
Rruga e Azisë Lindore-Australazisë kishte përqindjen më të lartë të specieve në rënie ndër katër sistemet kryesore tokësore të rrugëve shtegtare, me 53 për qind. Gjysma e specieve që përdorin gjashtë rrugët shtegtare detare në botë ishin gjithashtu në rënie.
Monitorimi rajonal tregoi se shpendët shtegtarë që udhëtojnë në distanca të gjata mes Evropës dhe Afrikës kanë rënë me rreth 35 për qind që nga viti 1980. Në Amerikën e Veriut, 419 specie shtegtare pësuan një humbje neto prej rreth 2,5 miliardë shpendësh midis viteve 1970 dhe 2017, sipas studimeve të cituara në raport.