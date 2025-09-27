Gati gjysma e viktimave në Gaza, në zonat që Izraeli i shpalli ‘të sigurta’

Zyra e Mediave e Qeverisë së Gazës ka akuzuar Izraelin për mashtrim, duke thënë se u ka kërkuar palestinezëve të evakuohen drejt rajoneve qendrore dhe jugore, duke i paraqitur si “zona të sigurta humanitare”, ndërkohë që ka vijuar t’i bombardojë ato.
Sipas të dhënave, që nga shpërngulja e detyruar nga Qyteti i Gazës më 11 gusht, ushtria izraelite ka kryer 133 sulme në këto zona, përfshirë al-Mawasi-n, të cilën vetë Izraeli e kishte shpallur si “zonë të sigurt”.
Në këtë periudhë, janë vrarë 1,903 njerëz në rajonet qendrore e jugore – rreth 46 për qind e të gjitha viktimave të raportuara në të gjithë Rripin e Gazës.
Zyra paralajmëroi se civilët po bëhen qëllimisht shënjestër dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë, duke theksuar se mosveprimi global po i jep Izraelit një “dritë jeshile” për masakra të mëtejshme. /mesazhi