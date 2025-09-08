Gaza: Bilanci i viktimave arrin në 64,522

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se të paktën 65 palestinezë u vranë dhe 320 të tjerë u plagosën të dielën nga sulmet izraelite, ndërsa dy trupa u nxorën nga rrënojat.
Sipas të dhënave zyrtare, numri i përgjithshëm i viktimave nga lufta e Izraelit në Gaza ka arritur në 64,522, ndërsa të plagosurit në 163,096. Që nga prishja e armëpushimit mes Gazës dhe Hamasit më 18 mars 2025, janë vrarë 11,976 persona dhe janë plagosur 51,055.
Ministria raportoi gjithashtu se në 24 orët e fundit 14 persona që kërkonin ndihma humanitare u vranë dhe 85 u plagosën. Në total, 2,430 kërkues ndihme janë vrarë, të paktën 17,794 janë plagosur dhe 49 rezultojnë të zhdukur.
Në 24 orët e fundit, spitalet në Rripin e Gazës kanë regjistruar edhe gjashtë viktima nga uria dhe kequshqyerja, mes tyre dy fëmijë, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 393 viktima, përfshirë 140 fëmijë. /mesazhi