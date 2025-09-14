Gaza e Jugut ‘plotësisht e mbushur’ ndërsa Izraeli urdhëron evakuimin nga veriu

Ushtria izraelite ka shpërndarë fletushka në lagjet perëndimore të qytetit të Gazës, duke u kërkuar banorëve të largohen menjëherë, ndërsa agjencia e mbrojtjes civile raportoi për bombardime të pandërprera.
“Ushtria izraelite po vepron me forcë të jashtëzakonshme në zonën tuaj dhe është e vendosur të çmontojë dhe të mposhtë Hamasin,” thuhej në fletushka, duke u bërë thirrje njerëzve të zhvendosen në jug.
Drejtori i spitalit Al-Shifa, dr. Muhammad Abu Salmiya, tha se zhvendosja brenda qytetit vazhdon, me banorë që lëvizin nga lindja në perëndim, por vetëm pak prej tyre kanë mundur të arrijnë në jug.
“Sado që disa arrijnë të shkojnë në jug, atje nuk gjejnë vend për t’u strehuar. Zona e al-Mawasi është plotësisht e mbushur dhe edhe Deir el-Balah është e mbipopulluar,” theksoi Abu Salmiya, duke shtuar se shumë njerëz janë rikthyer në qytetin e Gazës pasi nuk gjetën strehim apo shërbime bazë. /mesazhi