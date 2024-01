Gaza, forcat izraelite vrasin 20 persona që prisnin ndihmë humanitare

Njoftohet se 20 persona u vranë dhe 150 persona u plagosën si pasojë e sulmit të ushtrisë izraelite ndaj palestinezëve që prisnin kamionë me ndihma humanitare në qytetin e Gazës, transmeton Anadolu.

Në deklaratën me shkrim të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza thuhet se ushtria izraelite ka vënë në shënjestër një grup palestinezësh që prisnin kamionë me ndihma humanitare që vinin nga qyteti Rafah në jug të Rripit të Gazës, në lagjen Ez-Zeytun në juglindje të qytetit të Gazës.

“Okupuesi izraelit kreu një masakër të re kundër mijëra njerëzve të uritur që prisnin ndihmë humanitare në Gaza”, thuhet në deklaratë.

Në deklaratë theksohet se 20 persona u vranë dhe 150 të tjerë u plagosën si rezultat i forcave izraelite që shënjestruan palestinezët që prisnin kamionë me ndihma humanitare.

Duke deklaruar se dhjetëra të lënduar janë në gjendje kritike dhe janë sjellë në spitalin Al-Shifa i cili është jashtë shërbimit, Ministria e Shëndetësisë deklaroi se ekziston shqetësimi se numri i vdekjeve do të rritet.

Palestinians say Israeli forces fired on them as they collected aid in northern Gaza. Video shows hundreds of people fleeing as gunfire is heard. pic.twitter.com/KlBA9pfpCy

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2024