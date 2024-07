Ga’za: Pritje me orë të tëra nën diell për të marrë ujë të pijshëm

Çdo mëngjes, palestinezët qëndrojnë në radhë për orë të tëra nën diellin përvëlues për të mbushur shishet dhe kazanët e tyre me ujë të pijshëm në mes të një lufte izraelite në enklavë, tha të dielën agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA).

“Shumë prej tyre duhet të ecin në distanca të gjata duke mbajtur pesha të rënda në vapën e verës,” tha agjencia e OKB-së në një deklaratë.

“Kjo rutinë rraskapitëse përsëritet vazhdimisht në Gaza,” shtoi agjencia.

Duke shpërfillur një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, Izraeli është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi.

Afro 38,600 palestinezë janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe rreth 88,900 janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Mbi nëntë muaj pas sulmit izraelit, pjesë të gjera të Gazës qëndrojnë në gërmadha mes një bllokade shkatërruese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

As temperatures soar people in #Gaza, who have been displaced over and over again, struggle to access food and clean water, while enduring the heat in tents and makeshift shelters.

The Palestine Red Crescent Society is delivering humanitarian aid and medical care to try and… pic.twitter.com/RFcBfEHZFz

— PRCS (@PalestineRCS) July 14, 2024