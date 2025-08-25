Gazetari: Izraeli po vret dëshmitarët e gjenocidit në Gaza

Gazetari Jeremy Scahill, bashkëthemelues i Drop Site News, tha se Gaza po përjeton një “luftë shfarosjeje dhe asgjësimi”.
“Israeli po përpiqet të vrasë sistematikisht dëshmitarët e veprimeve të tij gjenocidale – nga djegia e fëmijëve të gjallë në çadra, te uria e detyruar dhe bombardimi masiv i qyteteve”, deklaroi ai për Al Jazeera nga Zadar, Kroacia.
Scahill theksoi se taktika e “sulmit të dyfishtë” ndaj gazetarëve në Spitalin Nasser u përdor fillimisht nga SHBA gjatë “luftës kundër terrorizmit”, kur pas një sulmi të parë pasonte një tjetër për të vrarë ata që ndihmonin viktimat.
Ai shtoi se edhe mediat perëndimore kanë kontribuar në “çnjerëzimin sistematik” të palestinezëve dhe në përhapjen e narrativave të rreme të regjimit izraelit. /mesazhi