Gideon Levy: “Netanyahu dhe Trump meritojnë Çmimin e Gjenocidit”

Kolumnisti izraelit Gideon Levy shkruan për Haaretz se asnjë jo-izraelit tjetër nuk mban kaq shumë përgjegjësi për masakrat në Gaza sa Donald Trump. Ai thekson se Trump mund ta ndalë luftën me vetëm një telefonatë, por “nuk e ka bërë”.
Levy shton se Trump vazhdon të financojë, armatosë dhe mbështesë makinën ushtarake izraelite si të mos ndodhte asgjë. “Nëse Netanyahu dhe Trump meritojnë një çmim, ai do të ishte një çmim që, fatmirësisht, ende nuk është krijuar: Çmimi i Gjenocidit,” shkruan Levy. /mesazhi