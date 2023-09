Gjendje e jashtëzakonshme në Lampedusa, emigrantët transferohen në Siçili

Autoritetet italiane filluan të dërgojnë mijëra njerëz që mbërritën me varka të vogla në ishullin më jugor të vendit fqinj.

Ditën e sotme kanë mbërritur 3800 emigrantë, ndërsa vazhdon operacioni i evakuimit të tyre në Siçili dhe nga atje në qendrat e akomodimit të vendosura në të gjitha rajonet e vendit.

Sipas parashikimeve të prefekturës së Akragantës, deri në mbrëmjen e sotme është e mundur që rreth 2000 persona të tjerë të jenë transferuar në Siçili.

Numri i madh i emigrantëve që mbërritën në Itali përmes detit nga Afrika e Veriut në 48 orët e fundit po teston qëndrueshmërinë e qeverisë në Romë, duke ushtruar presion të mëtejshëm ndaj kryeministres së vendit, Giorgia Meloni e cila kishte premtuar kontrolle më të rrepta.

Në të njëjtën kohë, anëtarët e koalicionit qeveritar italian akuzojnë Brukselin se nuk po ofron mbështetje të mjaftueshme si për Italinë ashtu edhe për anëtarët e tjerë të Bashkimit Europian, të cilët mbajnë peshën kryesore të emigracionit. /abcnews

The tiny Italian island of Lampedusa is struggling to cope as over 7,000 migrants arrived by boat in just 48 hours, doubling the local population ⤵️ pic.twitter.com/voxoZPCJ2T

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 15, 2023