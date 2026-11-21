Një fenomen që përkon dhe me një rebelim rinoro-studentor në Shqipëri
Një ditë tjetër, një valë tjetër banderolash që do të përmbytin rrugët e Evropës. Protestat pritet të vazhdojnë të shtunën, më 21 nëntor, pasi dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në qytete në të gjithë Evropën të premten, duke marrë pjesë në një aksion proteste rinore të organizuar në më shumë se 25 vende.
Grupet studentore në Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Spanjë, Itali dhe vende të tjera dolën në rrugë të premten për shkak të kostos marramendëse të jetesës, rritjes së tarifave të shkollimit, sistemeve arsimore të pafinancuara, por edhe për shkak të, siç besojnë ata, bashkëfajësisë së udhëheqësve politikë në luftën e Izraelit në Gaza.
Në Itali, sindikatat gjithashtu iu bashkuan protestave, duke u bërë thirrje anëtarëve të tyre të marrin pjesë në një grevë kombëtare, shkruan CNN.
Ndër arsyet e tjera që kanë shkaktuar protesta të udhëhequra nga anëtarët e Gjeneratës Z këtë vjeshtë janë papunësia e lartë, kriza klimatike dhe frika se qeveritë nuk po bëjnë mjaftueshëm për të përgatitur shoqëritë për një të ardhme në të cilën inteligjenca artificiale, pa rregullore të duhur, do të luajë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm.
Ja çfarë duhet të dini:
Demonstruesit e rinj u mblodhën në sheshet qendrore dhe kryeqytetet në të gjithë kontinentin. Në Itali, sindikata më e madhe e vendit, CGIL, tha se protestat u mbajtën në më shumë se 100 sheshe, përfshirë Piazza del Duomo në Milano.
Priten ndërprerje të trafikut hekurudhor në Itali të shtunën për shkak të një greve nga punonjësit e transportit, ndërsa priten tubime të reja kundër kostos së lartë të jetesës në Francë dhe Spanjë.
Ambasada e SHBA-së në Francë tha se disa grupe kishin njoftuar protesta për të shtunën dhe të dielën, të cilat mund të shkaktojnë ndërprerje të trafikut, duke përfshirë mbyllje të papritura të linjave të metrosë dhe trenit.
Gjatë protestave të të rinjve të premten, disa grupe studentësh në Londër marshuan drejt Sheshit të Parlamentit, në zemër të kryeqytetit britanik.
Studentët dolën gjithashtu në rrugë në qytetin gjerman të Këlnit, si dhe në shumë qytete në të gjithë Italinë. Në Romë, Xhenova, Bolonjë dhe Milano, protestuesit kërkuan fundin e armatimeve dhe investime më të mëdha në shërbimet publike.
Vetëm në Britani, sipas organizatës së Studentëve Socialistë, e cila mori pjesë në mobilizim, pritej që studentë dhe studentë nga më shumë se 350 shkolla, kolegje dhe universitete të dilnin në protestë.
Presidenti i sindikatës italiane CGIL, Maurizio Landini, tha se më shumë se një milion njerëz kishin marrë pjesë në protestat në atë vend, megjithëse numri nuk mund të konfirmohej në mënyrë të pavarur.
“Sot është një ditë shumë e rëndësishme sepse të rinjtë po dalin në rrugë jo vetëm në Itali, por në të gjithë Evropën”, tha Landini të premten, sipas Reuters.
“Kërkesat për ndryshim po bëhen gjithnjë e më të forta”, shtoi ai.
Cilat janë arsyet kryesore për pakënaqësinë?
Gjatë vitit të kaluar, protestat antiqeveritare të udhëhequra nga anëtarët e Gjeneratës Z kanë përfshirë pjesë të Evropës, Jugut Global dhe Amerikave.
Kërkesat e protestuesve shpesh kanë ndryshuar ndërsa lëvizjet kanë fituar vrull, dhe ato gjithashtu ndryshojnë nga vendi në vend.
Një brez, vitet e rritjes së të cilit u shënuan nga pandemia COVID-19, ndryshimet klimatike dhe luftërat në Ukrainë, Gaza, Sudan dhe Iran, ka gjithnjë e më shumë frikë se udhëheqësit botërorë po rrezikojnë të ardhmen e tyre duke shkurtuar shërbimet publike në favor të rritjes së buxheteve ushtarake.
Protestuesit në Gjermani, Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar shprehën të premten shqetësim të veçantë për futjen e mundshme të rekrutimit ushtarak, rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe financimin e pamjaftueshëm për shërbimet publike. /tesheshi