Gjermani, arrestohet në Berlin udhëheqësi i milicisë së epokës së Asadit

Prokurorët gjermanë njoftuan arrestimin e një shtetasi sirian të akuzuar për krime kundër njerëzimit për drejtimin e milicisë pro-regjimit të Bashar al-Asadit gjatë muajve të parë të luftës civile të Sirisë në vitin 2011, transmeton Anadolu.
Policia arrestoi Anwar S. në Berlin pas një hetimi që çoi në dyshime të forta për përfshirjen e tij në krime kundër njerëzimit, duke përfshirë vrasje, tortura dhe ndalim të paligjshëm, tha Zyra e Prokurorit Publik Federal në një deklaratë.
Sipas urdhër-arrestit, i dyshuari drejtoi një grup “milicie Shabiha” në Halep që vepronte në emër të ish-regjimit sirian nën presidentin e atëhershëm, Bashar al-Asad. Milicia shtypi brutalisht protestuesit paqësorë gjatë fazave të hershme të kryengritjes së Sirisë.
“Në tetë raste të ndara pas namazit të xhumasë midis fundit të prillit 2011 dhe nëntorit 2011, i dyshuari dhe milicët e tij rrahën civilë me shkopinj gome, tuba metalikë dhe mjete të ngjashme për të shpërndarë ose shtypur protestat”, thanë prokurorët.
Milicia i dorëzoi protestuesit e rrahur departamenteve të policisë dhe inteligjencës, ku ata u përballën me abuzime të mëtejshme gjatë ndalimit, sipas deklaratës. Në një rast jashtë një xhamie në lagjen Said Al Dawla të Halepit, prokurorët thonë se milicët e të dyshuarit “plagosën një protestues aq rëndë sa ai vdiq më pas”.
Arrestimi përfaqëson të fundit në serinë e ndjekjeve penale të Gjermanisë në lidhje me krimet e kryera gjatë konfliktit të Sirisë. Legjislacioni unik i Gjermanisë, “Kodi i Krimeve kundër së Drejtës Ndërkombëtare”, u jep gjykatave juridiksion universal mbi krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, duke i lejuar ato të nisin një hetim të plotë edhe nëse krimet janë kryer jashtë territorit gjerman.