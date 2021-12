Gjermani – Qytetarët mbështesin vaksinimin e detyruar

Pothuajse dy të tretat e gjermanëve mbështesin vaksinimin e detyruar, një propozim që do të paraqitet së shpejti para ligjvënësve gjermanë, sipas një sondazhi të publikuar sot.

Rezultatet treguan se 63 për qind e të anketuarve mbështesin imunizimin e kërkuar kundër virusit që shkakton Covid-19.

Rreth 30 për qind ishin kundër dhe 7,0 për qind nuk dhanë përgjigje.

Sondazhi u krye nga ”YouGov” për DPA dhe përfshiu 2 067 persona.

Rreth një vit më parë, pasi u morën vaksinat e para në Gjermani në fund të dhjetorit 2020, rreth 56 për qind mbështetën mandatin e vaksinës dhe 33 për qind ishin kundër.

Kancelari i ardhshëm Olaf Scholz ka thënë se ai synon të sjellë legjislacionin për mandatin e vaksinave para Bundestagut në shkurt ose mars.

Duke theksuar rrezikun, Polonia dhe Zvicra iu shtuan sot listës së Gjermanisë të rajoneve me rrezik të lartë të koronavirusit.

Personat që kthehen në Gjermani nga rajone të tilla dhe nuk janë as të vaksinuar dhe as të shëruar nga një infeksion koronavirus, përballen me 10 ditë karantinë.