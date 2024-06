Gjermani, të paktën 5 të vd’ekur nga përmb’ytjet

Numri i të vdekurve nga përmbytjet në Gjermani është rritur në të paktën pesë derisa reshjet e dendura të shiut që shkaktuan kërdi në të gjithë jugun e vendit gjatë fundjavës po tregojnë shenja të ngadalësimit, transmeton Anadolu.

Policia tha se viktima e fundit është një grua 57-vjeçare, trupi i së cilës u gjet pasi ajo kishte drejtuar një makinë në një rrugë të mbyllur në shtetin Bavaria ku ishte fundosur.

Lumenjtë dhe përrenjtë dolën nga brigjet e tyre në shumë zona të shteteve gjermane Baden-Wurttemberg dhe Bavaria.

Autoritetet e motit thanë se situata në vend do të lehtësohet pasi nuk parashikohen shira të dendur.

Përpjekjet vazhdojnë për të gjetur një zjarrfikës të zhdukur, anija e të cilit u përmbys gjatë një operacioni shpëtimi nga përmbytjet.

Gjatë vizitës së tij në zonën e goditur nga përmbytjet në Gjermaninë jugore, kancelari Olaf Scholz u zotua të ndihmojë rajonin e prekur.

“Ne nuk do të neglizhojmë detyrën e ndalimit të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu”, tha kancelari Scholz.

🚨🇩🇪 Stuggart, Germany Floods

More shocking scenes of Floor Weather from Germany as we move into the European Summer time.

On a completely unrelated note – did you know there are over 100 Weather Modification Programmes happening right now across the World? pic.twitter.com/LPjDZkihHN

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 3, 2024