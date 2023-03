Gjermania arrin marrëveshje me BE-në për përdorimin e motorëve me djegie

Bashkimi Evropian dhe Gjermania kanë arritur një marrëveshje për përdorimin e ardhshëm të motorëve me djegie, thanë zyrtarët të shtunën, një çështje që është ndjekur nga afër nga industria e automjeteve.

Blloku dhe ekonomia e tij më e madhe kishin qenë në mosmarrëveshje rreth largimit të planifikuar në vitin 2035 të makinave që emetonin CO2, por udhëheqësit sinjalizuan ditët e fundit se ishin afër një zgjidhjeje.

Gjermania kishte kërkuar garanci se makinat e reja me motor me djegie mund të shiten përtej afatit, nëse ato punojnë me karburant elektronik, një kërkesë e mbështetur nga pjesë të industrisë së fuqishme të makinave në Gjermani.

“Ne kemi gjetur një marrëveshje me Gjermaninë për përdorimin e ardhshëm të e-karburanteve në makina,” tha Frans Timmermans, kreu i politikës klimatike të BE-së, në Twitter.

Ministri gjerman i Transportit Volker Wissing tha se “rruga është e qartë” me marrëveshjen e arritur të premten.

“Automjetet me motorë me djegie të brendshme mund të regjistrohen ende pas vitit 2035 nëse mbushen ekskluzivisht me karburante neutrale ndaj CO2”, tha ai në një postim në Twitter. /abcnews