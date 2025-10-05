Gjermania: Do të angazhohemi “vendosmërisht” për zbatimin e planit amerikan të armëpushimit në Gaza

Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, ka deklaruar se Gjermania do të angazhohet “vendosmërisht” për zbatimin e planit amerikan të armëpushimit në Gaza, duke e cilësuar atë si “një mundësi të rrallë për paqe”.
“Për zbatimin e shpejtë të planit amerikan, është e nevojshme bashkëpunimi i menjëhershëm ndërkombëtar,” tha Wadephul përpara vizitës së tij në Katar dhe Kuvajt. Ai shtoi se Berlini do të bëjë “oferta konkrete” si partner në fushat e ndihmës humanitare, stabilizimit dhe rindërtimit në Rripin e Gazës.
Wadephul pritet të takohet të dielën me kryeministrin e Katarit për të diskutuar “lirimin e menjëhershëm” të pengjeve, përfshirë edhe shtetas gjermanë. Ai do të marrë pjesë gjithashtu në takimet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit me Bashkimin Evropian dhe partnerë rajonalë në Kuvajt të dielën dhe të hënën. /mesazhi