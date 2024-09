Gjermania kërkon nga Iz’raeli të përmbahet nga një of’ensivë ush’tarake të ngjashme me Ga’zën në Bregun Perëndimor

Ministrja gjermane e Punëve të Jashtme, Annalena Baerbock, ka kërkuar nga qeveria izraelite të përmbahet nga një ofensivë ushtarake të ngjashme me Gazën në Bregun Perëndimor, duke paralajmëruar se kjo do të minonte sigurinë e vetë Izraelit, transmeton Anadolu.

“Disa anëtarë të qeverisë izraelite kërkojnë një veprim të ngjashëm me Gazën në Bregun Perëndimor, kjo është pikërisht ajo që do të rrezikonte seriozisht sigurinë e Izraelit”, u tha Baerbock gazetarëve në Tel Aviv pas takimit me homologun e saj izraelit, Israel Katz.

Ajo kritikoi deklaratat nxitëse nga ministrat e krahut të djathtë të Izraelit, thirrjet e tyre për të rrëzuar Autoritetin Palestinez dhe planet për të ndërtuar vendbanime të reja në territoret e pushtuara palestineze.

“Disa në qeverinë izraelite pretendojnë se forcimi i Autoritetit Palestinez do të thotë shpërblim i terrorizmit. Por si BE, si Gjermani, ne po përpiqemi të forcojmë Autoritetin Palestinez, kjo është pikërisht ajo që po bëjmë”, tha Baerbock.

Siç theksoi ajo, “ne po e bëjmë këtë sepse jemi thellësisht të bindur se vetëm me hapa të besueshëm drejt një shteti palestinez, me reformimin dhe forcimin e Autoritetit Palestinez, siguria e Izraelit mund të sigurohet dhe terrorizmi mund të luftohet”.