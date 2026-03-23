Gjermania mbështet sanksionet e BE-së për shkak të masakrave të kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor

Gjermania sot riafirmoi mbështetjen për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër kolonëve të dhunshëm izraelitë mes masakrave të vazhdueshme ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Martin Giese u tha gazetarëve në Berlin se vendi i tij do të “mbështesë” sanksionet e BE-së kundër kolonëve të dhunshëm izraelitë, por e bëri të qartë se vendimi do të “merret në Bruksel”.
Ai theksoi se ka një shtet anëtar të BE-së, duke aluduar për Hungarinë, që po “bllokon” sanksione të tilla. Giese theksoi përsëri se është “qartësisht dëshira e qeverisë federale” të vazhdojë me sanksione të tilla.
Që nga fillimi i luftës në Gaza më 8 tetor 2023, sulmet nga forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm izraelitë në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1.133 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.700 të tjerë dhe kanë çuar në arrestimin e afërsisht 22 mijë njerëzve.
Vetëm në shkurt, kolonët e paligjshëm kryen 511 sulme në të gjithë Bregun Perëndimor, duke vrarë shtatë palestinezë me armë zjarri, sipas shifrave zyrtare palestineze.
Më parë, në një vendim historik në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.